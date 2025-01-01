Цены на частные дома в Перми упали на 19,4% Это самое значительное снижение среди 16 агломераций РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации аналитиков Restate, за третий квартал 2025 года средняя рыночная цена на частные домовладения в Перми упала на 19,4%. Этот показатель является самым существенным снижением среди 16 крупнейших агломераций России.

Средняя цена дома в регионе в настоящее время составляет 8,5 млн руб.

Специалисты объясняют снижение стоимости жилья несколькими факторами, включая недостаточный спрос и избыток предложений. Кроме того, в Перми практически отсутствует развитие сегмента элитных загородных домов.

При этом средняя динамика по рынку всех 16 мегаполисов составила +1,9%, что говорит о стабильном умеренном росте, несмотря на локальное охлаждение в отдельных регионах.

