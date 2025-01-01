После звонков мошенников пермячка потеряла 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

В отделение полиции Индустриального района Перми обратилась жительница 1999 г.р., сообщив о мошеннических действиях, совершенных против неё. Об этом рассказали в краевом главке МВД России.

Злоумышленники позвонили потерпевшей на телефон и сообщили, что ей необходимо предоставить характеристику в её бывшее учебное заведение. Для связи был указан номер якобы секретаря. К сожалению, женщина совершила ошибку, не прервав общение. Она перезвонила по предоставленным номерам и раскрыла личные данные, сообщив мошенникам информацию о своих банковских счетах и сбережениях. В течение дня она следовала инструкциям аферистов, представлявшихся разными лицами: следователем, сотрудником банка и специалистом техподдержки. Осознание обмана пришло лишь позже.

В результате обмана пермячка перевела на указанные злоумышленниками счета более 1,5 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведётся расследование.

