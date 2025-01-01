Тренировка действий при опасности атаки БПЛА пройдёт в Прикамье 25 сентября Возможно оповещение жителей посредством SMS Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 25 сентября состоится командно-штабная тренировка, посвященная угрозам, связанным с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности Прикамья.

В рамках учений возможно оповещение жителей посредством SMS. Целью тренировки является отработка алгоритмов передачи сигналов и совершенствование действий ответственных лиц в чрезвычайных ситуациях.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми 24 сентября проходили учения по отражению атаки БПЛА. Жителей предупредили о кратковременных помехах в работе сотовой связи на территории города. Населению и предприятиям было рекомендовано сохранять хладнокровие и учитывать вероятность возникновения кратковременных сбоев. Учения длились с 8 утра и до 17:00.

