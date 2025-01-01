В Перми из-за учений по отражению атаки дронов возможны перебои со связью Тренировка началась в 8 утра Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми 24 сентября в 8:00 стартовали учения под кодовым названием «Беспилотная активность». В РСЧС разослали оповещения и предупредили, что в связи с проведением тренировки не исключены кратковременные помехи в работе сотовой связи на территории города. Населению и предприятиям рекомендовано сохранять хладнокровие и учитывать вероятность возникновения кратковременных сбоев.

Накануне учения анонсировали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. В информации говорилось, что они плановые, горожан призвали к спокойствию, поскольку никаких реальных угроз для их жизней и здоровья нет.

Цель этих учений — отработка действий по ликвидации и недопущению чрезвычайных ситуаций.

Это уже не первые учения, которые силовики проводят в краевом центре в сентябре этого года. Восьмого числа, например, широкого оповещения горожан о проведении учений не было, и людей взволновал низколетящий над городом самолёт Ан-2, звуки, похожие на стрельбу и взрывы, а также парашютисты в небе.

Следующие тренировки в городе 10 и 12 сентября проходили уже с предварительным предупреждением от властей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.