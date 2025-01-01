Спикером Березниковской городской думы стал Алексей Рюмкин Депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно Поделиться Твитнуть

В Березниках определились с новым главой городской думы. На пост председателя депутаты единогласно выбрали Алексея Рюмкина, занимающего должность главного энергетика в ПАО «Уралкалий», сообщает телеграм-канал «На местах».

Также народные избранники приняли решение о продлении участия Алексея Рюмкина в Совете представительных органов при Законодательном собрании Пермского края.

Напомним, с 2015 по 2020 год Рюмкин уже являлся депутатом, а с осени 2020 года возглавлял финансово-бюджетную комиссию городской думы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Частинском муниципальном округе председателем думы переизбрали Игоря Голдобина. С 2020 по 2025 год он уже занимал этот пост.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.