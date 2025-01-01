Экспертиза не выявила психических отклонений у погибшего экс-главы СУ СКР Прикамья Сергей Сарапульцев погиб в сентябре 2021 года Поделиться Твитнуть

Сергей Сарапульцев

Следственный комитет России

Супруга бывшего руководителя СУ СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева получила итоги посмертной психолого-психиатрической экспертизы. Эксперты заключили, что в период, предшествующий смерти, признаков наличия какого-либо психологического, эмоционального, суицидоопасного состояния у экс-главы краевого следкома не выявлено. Об этом пишет 59.ru со ссылкой на вдову Ольгу Сарапульцеву.

В выводах психэкспертизы также указано, что умерший не имел психологических особенностей, которые привели бы к сознательному или бессознательному нанесению вреда.





Напомним, Сергей Сарапульцев был найден мёртвым в своём доме 21 сентября 2021 года, на следующий день после стрельбы в ПГНИУ, в результате которой шесть человек погибли, десятки получили ранения. Основной версией причин гибели Сарапульцева с первых дней называлось самоубийство. Рядом с телом нашли предсмертную записку.





После расстрела в вузе в Пермь прибыл глава федерального СК Александр Бастрыкин и будто бы устроил разнос подчинённым. Супруга со ссылкой на свидетелей данный факт не подтверждает. В СМИ писали, что руководивший тогда СУ СКР Сергей Сарапульцев, расследовавший в своё время и пожар в клубе «Хромая лошадь», и падение «Боинга», и много других резонансных уголовных дел, мог просто не выдержать давления и свести счёты с жизнью. При этом назывались и другие версии, например долги, или обстоятельства личной жизни.





После смерти Сергея Сарапульцева Следственный комитет России начал проверку, в рамках которой решается вопрос о целесообразности возбуждения уголовного дела. Обычно этот процесс занимает 30 дней. Вдове Ольге Сарапульцевой ежемесячно приходили уведомления об отказе в открытии дела, затем эти решения отменялись, и срок проверки снова продлевался на 30 дней. Последний официальный документ от Следственного комитета вдова получила 9 января 2024 года, в котором говорилось «о возвращении материалов для дополнительного исследования». В сентябре 2024 года она узнала, что расследование всё-таки закрыто, так как не были обнаружены улики, указывающие на совершение преступления.





Тем не менее, как пишет 59.ru, Ольга Сапрапульцева в самоубийство мужа до сих пор не верит.

