Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в Прикамье выросла до 77,5% Это связано с жесткой денежно-кредитной политикой, проводимой регулятором

Константин Долгановский

В августе 2025 года в Пермском крае, согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), процент отклоненных заявок на различные виды розничного кредитования (включая потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку) достиг 77,5%. Это на 1,9% больше, чем в августе 2024 года, когда данный показатель составлял 75,6%.

Лидерами по доле отклоненных заявок на розничные кредиты в августе 2025 года стали Кемеровская область (80,1%), Краснодарский край (79,7%) и Новосибирская область (79,7%).

Самый значительный рост доли отказов по розничным кредитам зафиксирован в Алтайском крае (увеличение на 2,8%), Республике Башкортостан (рост на 2,4%), а также в Кемеровской и Новосибирской областях (по 2,3 п.п. в каждой).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, рост доли отказов по розничным кредитам наблюдается со второй половины предыдущего года. Это связано с жесткой денежно-кредитной политикой, проводимой регулятором, и ужесточением макропруденциальных ограничений. Несмотря на относительную стабилизацию показателя отказов в последние три месяца (в пределах 78-79%), банки пока сохраняют осторожный подход к кредитным рискам.

