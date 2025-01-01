Алёна Бронникова Вылет авиарейса из Перми в Махачкалу задерживается на три часа Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пермском аэропорту Большое Савино 24 сентября вновь зафиксированы задержки нескольких авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, задерживается вылет из Перми в Махачкалу, который должен был состояться в 13:40. Сейчас рейс N4960 перенесён на 3,5 часа — до 16:50, регистрация начнётся в 14:55. Маршрут обслуживает авиакомпания Nordwind Airlines. Задержка связана с поздним прибытием судна — рейс из столицы Дагестана в Пермь также отложен, прибытие самолёта перенесено с 12:30 на 16:00. При этом другие рейсы, судя по табло аэропорта Махачкалы, отправляются в запланированное время.

Также из Перми на незначительное время задерживается рейс S7 5042 (S7 Airlines) в Новосибирск — по расписанию самолёт должен вылететь в 17:35, однако расчётное время — 17:45. Причина также в прибытии судна в Пермь из Новосибирска (рейс S7 5041) с опозданием на 15 минут.

Кроме того, с опозданием в Пермь прибудут пассажиры из Казани и Сочи. Прибытие рейса ЮВ 541 («ЮВТ Аэро») Казань—Пермь перенесено на час — с 13:00 на 14:05, прибытие рейса ДР 361 («Победа») Сочи—Пермь перенесено почти на 50 минут — с 14:50 до 15:38 по пермскому времени.

Утром 24 сентября для обеспечения безопасности вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах России, в том числе Сочи. На данный момент все ограничения сняты во всех аэропортах, кроме Геленджика.

Напомним, накануне из-за атаки дронов на российские города в пермском аэропорту задержали и отменили несколько рейсов. Из Перми были отменены два рейса в Москву и задержаны в Сочи, Анталью (Турция), Санкт-Петербург, четыре в Москву, Махачкалу, Калининград, Казань и Хургаду (Египет).

