Из-за атаки дронов из пермского аэропорта задержали и отменили несколько рейсов Пассажиры не смогли улететь вовремя в российские города и Турцию Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В связи с ночной атакой украинских беспилотников на российские города в Европейской части России, и в первую очередь на Москову, где по последним данным сбито 14 БПЛА, в пермском аэропорту отменили вылет двух самолётов в Шереметьево. Речь идёт о рейсах СУ 1395, запланированном на 06:25, а также СУ1203, который должен был вылететь в 16:00. Кроме того, задерживается почти на три часа самолёт из Перми до Сочи — время вылета перенесли с 18:25 до 21:00.

В ночь на 23 сентября и утром вторника с опозданием на разное время из аэропорта Большое Савино вылетели два самолёта в Анталью, два в Санкт-Петербург, четыре в Москву, два в Сочи и по одному в Махачкалу, Калининград, Казань и Хургаду.

Массовые задержки случились и на прилёт в Пермь. В частности, из Улан-Удэ, Хургады, Антальи, Санкт-Петербурга, Ташкента, Минеральных вод и других городов. Отменены два рейса из Москвы в Пермь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.