В Перми открыли проход к детскому саду, который заваривали жильцы соседнего дома

Доступ к детскому саду, ранее заблокированный жителями ближайшего дома, теперь открыт. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Речь идёт о дошкольном учреждении, расположенном внутри дворовой территории. Доступ к нему был возможен с улиц Екатерининской и Крисанова. Однако жильцы соседнего здания ограничили проход с ул. Крисанова, оставив лишь один маршрут к детскому саду.

Согласно информации, предоставленной администрацией Перми, на территории данного дома действует публичный сервитут. Это означает, что существует право пользования частной собственностью, в данном случае — право прохода через двор к детскому саду. Перекрытие этой территории недопустимо.

24 сентября родители детей, посещающих детский сад, сообщили о восстановлении свободного доступа. Планируется, что на ночь калитка будет закрываться.

Напомним, это уже второй случай в Перми, когда жильцы соседних домов ограничивают доступ к детскому саду. Публичный сервитут становится основным решением для администраций учреждений в подобных ситуациях.

