Пермь вошла в топ-3 городов по росту цен на «вторичку» за год Динамика средней цены составила 12%

Константин Долгановский

На вторичном рынке жилья в России отмечается ускорение темпов роста цен. По информации «Циан», средняя стоимость квадратного метра в сентябре в городах с населением более 500 тыс. человек выросла на 0,7% по сравнению с августом. За год в среднем рост составил 6%, достигнув цены в 143,3 тыс. руб. за «квадрат».

При этом отмечается сокращение объёма предложения «вторички» на 3% за месяц и на 21% за год. Спрос остаётся на высоком уровне, а новое предложение поступает на рынок медленнее.

По росту цен за год Пермь заняла третье место среди 40 исследуемых городов. В столице Прикамья показатель сложился в 12%, достигнув 119,8 тыс. руб. за квадратный метр. За месяц рост цен оказался таким же, как в среднем по стране (+0,7%).

Фото: Циан. Аналитика

Лидерами по годовому росту цен стали Ижевск (+16%) и Калининград (+15%). Санкт-Петербург и Москва вошли в топ-10, заняв седьмое (+10%) и девятое (+9%) места соответственно. Отрицательная динамика была зафиксирована только в Новокузнецке (-5%).

По росту цен за месяц Пермь оказалась в середине списка. В топ-3 вошли Краснодар (+3,6%), Рязань (+3,2%) и Набережные Челны (+2,3%). Москва заняла четвёртую строчку (+1,9%). Снижение отмечалось в семи городах, сильнее всего в Новокузнецке и Сочи (-0,6%).

По средней стоимости «квадрата» Пермь также оказалась в середине списка, с городами, занявшими первые строчки, наблюдался большой разрыв: Москва (372,8 тыс. руб./кв. м), Сочи (325,6 тыс. руб./кв. м) и Петербург (244,9 тыс. руб./кв. м). Интересно, что соседний Екатеринбург тоже вошёл в топ-10, заняв девятую строчку с ценой выше средней по стране — 148,4 тыс. руб./кв. м.

В сентябре аналитики рынка также отмечали сокращение ценового разрыва между первичным и вторичным жильём с начала года на 10 п.п., до 45,2%. Ранее показатель был равен 55%.

