В Перми разрыв в ценах между новостройками и «вторичкой» снизился до 45% Уменьшение с начала года составило 10 процентных пунктов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми ценовой разрыв между первичным и вторичным жильём с начала года снизился на 10 п.п. и составил 45,2%. Ранее показатель был равен 55%. Об этом сообщают аналитики «Яндекс Недвижимости».

Эксперты отмечают, что причиной снижения разрыва является удорожание рынка готового жилья (+10,9% к январю), при этом цены в новостройках показали умеренный рост (+3,8%). Кроме того, вторичное жилье дорожало быстрее, чем строящееся.





В среднем квадратный метр в новостройках краевой столицы составил 162 тыс. руб., а во вторичном жилье — 112 тыс. руб.





«В августе ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в среднем по миллионникам остался на уровне 34%, практически как в начале года. При этом в шести городах мы фиксируем его сокращение. Это связано с тем, что темпы роста цен на вторичном рынке в этих регионах оказались выше, а продавцы новостроек были вынуждены сдерживать стоимость или предлагать скидки, чтобы поддерживать продажи», — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.