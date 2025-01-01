На СВО погиб боец из Прикамья Эдуард Рукавицын Его похоронят в посёлке Яйва Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины 22 мая этого года погиб уроженец Прикамья Эдуард Рукавицын. Об этом сообщили в администрации Александровского округа.

Эдуард Рукавицын родился 28 марта 1988 года. Каким образом он попал на СВО и кем там служил, местные власти не уточнили.

Похороны солдата пройдут 26 сентября. Церемония прощания состоится в ДК «Энергетик» в п. Яйва с 10:30. Траурный митинг начнётся в 11:00. Мужчину похоронят на кладбище Яйвы.

Администрация Александровского округа выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Как писал ранее «Новый компаньон», что 23 сентября в Красновишерске проводили в последний путь погибшего в ходе СВО старшего прапорщика Евгения Бычина. Он находился в зоне боевых действий в качестве добровольца и служил старшиной танковой роты танкового батальона. Мужчина погиб 9 октября 2024 года.

