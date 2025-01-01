На севере Пермского края похоронили участника СВО Евгения Бычина Он погиб ещё осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Красновишерского округа

В Красновишерском округе 23 сентября простились с погибшим в ходе специальной военной операции старшим прапорщиком Евгением Бычиным. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Евгений Бычин родился 5 июня 1991 года в Красновишерске. Когда началась российская спецоперация на территории Украины, он ушёл добровольцем и служил там старшиной танковой роты танкового батальона. Мужчина погиб 9 октября прошлого года во время выполнения боевых задач. Иные подробности чиновники не уточнили.

Солдата похоронили с воинскими почестями на кладбище Красновишерска.

Местные власти выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

