В Перми выпустили сувениры с калийно-магниевой солью и папоротником Сами предметы выполнены из эпоксидной смолы Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Министерства по туризму Пермского края

В Перми выпустили линейку сувениров из эпоксидной смолы с декором из калийно-магниевых солей и листьями папоротника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по туризму Пермского края.

«Магниты, брелоки, значки и даже закладки для книг выполнены из эпоксидной смолы, внутри которой — декор из природных калийно-магниевых солей Верхнекамья и растительных элементов. Листья папоротника, используемые при оформлении, относятся к древнейшим растениям на Земле: они появились около 400-405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что пласты соли залегают на глубине более 400 м, образуя фантастические рисунки. По мнению авторов идеи, они являются уникальным напоминанием о древнем Пермском море и Пермском периоде в глобальной истории.

Ранее стало известно, что в Прикамье к 100-летию Коми-Пермяцкого округа выпустили лимитированную эксклюзивную коллекцию сувениров. В неё вошли футболки с репродукциями картин художника-авангардиста Петра Ивановича Субботина-Пермяка, носки с национальным орнаментом, двусторонняя сумка-шоппер, брелок-лента с логотипом юбилея округа и шёлковые платки с традиционными узорами.

