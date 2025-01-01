К 100-летию Коми-Пермяцкого округа в Прикамье выпущена новая сувенирная коллекция Тираж ограничен Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа

В Прикамье выпущена эксклюзивная сувенирная коллекция, которую разработали проектный офис празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа и компания COMERCH. Как сообщили в пресс-службе офиса, при создании коллекции авторы вдохновлялись национальными орнаментами и творческим наследием художника-авангардиста Петра Ивановича Субботина-Пермяка.

Так, в коллекцию вошли футболки с репродукциями картин художника, носки с национальным орнаментом, двусторонняя сумка-шоппер и брелок-лента с логотипом юбилея округа и шёлковые платки с традиционными узорами. Автором коллекции стала дизайнер ПДНТ «Губерния» Александра Кузнецова.

«Таким образом, памятные подарки к юбилею становятся не просто сувенирами, а полноценными элементами бренда региона, которые продолжают рассказывать его историю и формируют эмоциональную связь с праздником», — отмечают в проектном офисе празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа.

Добавим, что сувенирная коллекция выпущена ограниченным тиражом.

