Из Пермского края вывезли 215 тысяч кубометров лесопродукции Оформлено почти 3 тысячи карантинных сертификатов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года по 29 сентября из Пермского края было отправлено 215,10 тыс. куб. м лесоматериалов хвойных и лиственных пород автомобильным и железнодорожным транспортом в различные регионы России. Продукция направлялась в Астраханскую, Кировскую, Нижегородскую, Московскую, Челябинскую, Ростовскую области, Республики Татарстан, Крым, Марий Эл, Удмуртию и другие.

По информации Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, всего был оформлен 2 891 карантинный сертификат. Ведомство 15 сентября провело карантинный фитосанитарный контроль 78 куб. м хвойной лесопродукции, подготовленной к отправке в Башкортостан.

Отобранные образцы пиломатериалов прошли экспертизу в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторные испытания не выявили карантинных вредных организмов, установлено, что продукция соответствовала фитосанитарным требованиям.

Ранее «Новый компаньон» писал, что из Прикамья в Палестину отправили первую партию лесоматериалов. Объём продукции составил 120 куб. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.