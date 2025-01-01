Из Прикамья в Палестину отправили первую партию лесоматериалов Объём продукции составил 120 кубометров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В конце прошлой недели, 11 сентября, в Пермском крае специалисты Россельхознадзора провели фитосанитарный осмотр партии хвойных пиломатериалов объёмом 120 кубометров, готовящихся к отправке в Палестину.

Образцы продукции были исследованы в лаборатории Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Анализ не выявил наличия каких-либо карантинных вредителей или заболеваний. Экспертиза подтвердила, что лесоматериалы отвечают всем установленным фитосанитарным нормам и требованиям.

Отметим, что это первая поставка лесоматериалов из Пермского края в Палестину за всю историю региона.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что специалистами Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю предотвращена отправка из Прикамья в Киргизию партии заражённого леса.

