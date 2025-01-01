В Прикамье предотвратили отправку в Киргизию партии заражённого леса Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В среду, 17 сентября, в Пермском крае индивидуальный предприниматель был привлечён к административной ответственности по ст.10.3 КоАП РФ за нарушения правил хранения древесины хвойных пород с признаками заражения карантинными вредителями. Ему был назначен штраф.

Нарушения были выявлены специалистами Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, действующими согласованно с прокуратурой, у ИП Сайдыханова Р.Л., занимающегося деревообработкой в с. Берёзовка.

В результате обследования 20 кубометров древесины и последующего лабораторного анализа, проведённого Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», было обнаружено присутствие карантинного вредителя — чёрного бархатно-пятнистого усача (Monochamus saltuarius Gebler). Данная партия лесоматериалов готовилась к отправке из Пермского края, являющегося карантинной фитосанитарной зоной, в Киргизию.

Предприниматель допустил складирование заражённой подкарантинной продукции вместе с чистой, не обеспечив их раздельное хранение. Также им не было направлено уведомление в Управление Россельхознадзора об обнаружении признаков заражения при хранении и подготовке лесопродукции к отгрузке.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.