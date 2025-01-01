После уличной драки школьников в Перми прокуратура начала проверку Видео происшествия распространилось по соцсетям Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

После публикации в пермских telegram-каналах видео с уличной дракой школьников у ЦУМа в Перми происшествием заинтересовалась прокуратура. Как сообщили perm.aif.ru в надзорном органе, по данному факту начата проверка. В том числе, на предмет соблюдения законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Напомним, запись от очевидцев драки появилась 22 сентября. На кадрах видно, как дети возле ЦУМа на ул. Ленина под крики сверстников бьют друг друга кулаками, после чего один из них оказывается на земле. Второй участник драки пытается продолжить избиение упавшего. За этим наблюдает толпа, в которой можно заметить не только парней, но и девушек. Всё это сопровождается нецензурной бранью.

Ранее информацию о произошедшем подтвердили в полиции. Также сообщалось, по данному факту правоохранителями организована проверка.

