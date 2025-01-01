В центре Перми на глазах прохожих школьники устроили кулачный бой Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В понедельник, 22 сентября, в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее драку подростков. Множество Telegram-каналов опубликовали ролик, где видна большая группа школьников, собравшихся между домами недалеко от Центрального универмага. Подростки сформировали круг, в центре которого двое выясняют отношения.

На кадрах видно, как подростки обмениваются ударами, после чего один из них оказывается на земле. Второй участник драки пытается продолжить избиение упавшего.

Всё это сопровождается нецензурной бранью, а в кадре можно заметить не только парней, но и девушек.

Ресурс perm.aif.ru обратился за комментариями по поводу случившегося в городское управление МВД. Представители ведомства подтвердили факт происшествия и заявили, что уже проводят проверку по данному факту.

