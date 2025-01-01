Пермские рестораны и бары попали в лонг-лист гида «Яндекс Еды» Его собрал ИИ на основе оценок и отзывов Поделиться Твитнуть

Фото: Юлия Усольцева

Несетевые заведения разных ценовых категорий из Перми, Екатеринбурга и Челябинска попали в лонг-лист «Яндекс Еды». 472 ресторана, кафе и бара претендуют войти в ресторанный гид Ultima Guide.

Претендентов отбирал искусственный интеллект на основе анализа оценок в «Яндекс Еде», отзывов в «Яндекс Картах» и данных по посещениям. Нейросеть изучила порядка 3 тыс. ресторанов как в центре городов и рядом с точками притяжения туристов, так и в спальных районах.





Топ-40 гастрономических мест, которые наберут наибольшее количество баллов по итогам пользовательского и экспертного голосования, сервис объявит в октябре 2025 года на торжественной церемонии в Екатеринбурге.





В этом году Ultima Guide впервые объединил несколько городов в одном путеводителе. Ранее сервис публиковал заведения только по конкретным городам.

