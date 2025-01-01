В Перми вдвое увеличили размер премии «Предоление» Её вручают с 2008 году Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 23 сентября приняли решение увеличить размер премии «Преодоление» с 50 до 100 тыс. руб. Заместитель главы Перми Екатерина Мальцева выступила перед депутатами с докладом и рассказала о проекте решения.

«Премия вручается за значительные достижения людям с инвалидностью, а также тем, кто не имеет инвалидности, но вносит вклад в создание условий для улучшения качества жизни инвалидов, их социализации, развития индивидуальных способностей и формирования навыков самостоятельной жизни», — отметила Мальцева.

По её словам, впервые за 17 лет существования предложено индексировать размер премии.

Напомним, премия «Преодоление» вручается людям с ограниченными возможностями здоровья с 2008 года. Изначально в ней было пять номинаций, а теперь их семь. В частности, в сентябре прошлого года пермские думцы утвердили изменение в своё решение о премии. Поправка касалось новой номинации «Счастье быть рядом».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.