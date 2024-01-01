У пермской премии «Преодоление» появилась новая номинация Её будут присуждать родителям детей-инвалидов Поделиться Твитнуть

Фото: Эдуард Соснин

Депутаты Пермской городской думы утвердили изменение в своё решение о ежегодной премии Перми «Предоление». Поправка касается новой номинации «Счастье быть рядом». С докладом по этой теме на пленарке гордумы 24 сентября выступила заместитель главы Перми Екатерина Мальцева.

«Проектом предусмотрено введение новой номинации за вклад во всестороннее развитие ребенка «Счастье быть рядом». Данная номинация предусмотрена для родителей или законных представителей, воспитывающих ребёнка-инвалида, оказывающих всестороннюю поддержку ребёнку в целях его социализации, развития индивидуальных способностей, получения образования и формирования навыков самостоятельной жизни, способствующих достижению ребёнком результатов в различных сферах жизни», — пояснила чиновница.

По её словам, предложение уже одобрили члены комиссии по присуждению ежегодной премии «Преодоление», в том числе представители общественного движения инвалидов и депутаты Пермской городской думы.

Общий объём средств, выделяемых на выплаты, ежегодно составит 402 тыс. руб. Эти деньги предусмотрены в проекте бюджета на 2025-2027 годы, пояснила Мальцева.

Председатель комитета гордумы по социальной политике Наталья Рослякова добавила, что ранее этот вопрос рассмотрели и единогласно одобрили члены комитета.

«Премия очень востребована и имеет большое медийное значение. Поступает очень много заявок. Для информации скажу, что премия в размере 50 тыс. руб. выдаётся на одного номинанта», — пояснила она.

Премия «Преодоление» существует в Перми с 2008 года. С учётом принятого депутатами решения в ней будет уже семь номинаций.

Заявку на участие можно подать до 31 октября в департамент социальной политики мэрии. Традиционно вручение премии проходит в декабре, в Международный день инвалидов.

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