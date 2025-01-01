На Прикамье надвигаются грозы с сильным ветром
Объявлено штормовое предупреждение
Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС (филиал ФГБУ «Уральское УГМС»), в ночь на 24 сентября в некоторых районах края ожидаются грозы и усиление ветра до 17 м/с.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями существует вероятность возникновения аварийных ситуаций на коммунальных сетях, автомобильных пробок и роста числа ДТП на дорогах.
ГУ МЧС России по Пермскому краю советует не приближаться к линиям электропередачи; в случае перебоев в электроснабжении отключить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.
Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких торможений. Пешеходам следует проявлять повышенную осторожность при пересечении проезжей части.
Во время грозы рекомендуется избегать прогулок и поездок, покинуть открытую местность и укрыться в здании.
