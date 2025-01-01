Алёна Бронникова Строительство бассейна на Гайве в Перми обойдётся бюджету края в 900 млн рублей Сметная стоимость – почти в два раза ниже Поделиться Твитнуть

Строительство плавательного бассейна по ул. Гайвинской, 50б в Перми обойдётся региональному бюджету в 900,4 млн руб. Это почти в два раза выше сметной стоимости, которая составляет 540,7 млн руб., и на 21% выше стоимости, указанной в действующей адресной инвестпрограмме края.

Новый бассейн на Гайве будет рассчитан на приём 114 человек в смену. В конце 2024 года власти заключили контракт с ООО «Парма» для выполнения корректировки разработанной ранее проектной документации, инженерных изысканий и строительства на 489,8 млн руб.

Завершение всех работ контрактом запланировано на август 2026 года. При этом в адресной инвестиционной программе срок реализации проекта рассчитан до 2027 года. В текущем году на строительство бассейна из бюджета Пермского края было направлено 407,2 млн руб., в 2026 году планируется направить 379,5 млн, а в 2027-м — ещё 113,7 млн руб.

