В Перми началась осенняя озеленительная кампания За год в городе высадят 9,7 тысячи деревьев и кустарников Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ "Горзеленстрой"

В Перми дан старт осенней кампании по озеленению. Посадки запланированы во всех районах города, сообщила «Пятница» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.

Так, на ул. Подлесной (от ул. Желябова до ул. Углеуральской) будет высажено 50 лип, на ул. Мира вдоль домов №83-89а — 20 кустов сирени венгерской, на ул. Кировоградской появятся ивы, яблони и около 800 кустов аронии и пузыреплодника, ул. Ивана Франко будет украшена пирамидальными тополями, а на ул. Делегатской посадят кусты спиреи рябинолистной.

На «гостевом маршруте» продолжится высадка около тысячи деревьев и кустарников, а в долинах малых рек — около 200 деревьев и более 2,7 тыс. кустарников.

Всего же в рамках проекта «ПермьЗеленая» за 2025 год в Перми будет высажено более 1,7 тыс. деревьев и около 8 тыс. кустарников ценных видов. Акцент делается на породы, хорошо адаптирующиеся к городским условиям и устойчивые к антропогенным факторам, такие как липа мелколистная, яблоня ягодная, ива Памяти Бажова, береза повислая, рябина обыкновенная и лиственница сибирская. Кроме того, городские улицы пополнятся кустарниками, включая сирень венгерскую, пузыреплодник калинолистный, аронию черноплодную, спирею японскую, чубушник венечный, барбарис и дерен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.