Средний размер автокредита в Прикамье вырос до 1,41 млн рублей Увеличение за месяц составило 4,4%

Как сообщили в Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2025 года средняя сумма предоставленных автозаймов в Пермском крае достигла 1,41 млн руб., что демонстрирует увеличение на 4,4% по сравнению с июлем того же года ( 1,35 млн руб.).

Лидирующие позиции по величине среднего размера выданных автокредитов среди регионов Российской Федерации (в рамках топ-30 регионов по объёмам розничного автокредитования) в августе 2025 года заняли Москва (1,89 млн руб.), Подмосковье (1,72 млн руб.) и Санкт-Петербург (1,64 млн руб.).

В отношении изменений этого показателя по регионам, наиболее значительный подъём средней суммы автокредита зафиксирован во Владимирской (+9,4%), Кировской (+9,2%) и Оренбургской (+8,3%) областях.

После снижения во второй половине 2024 года и начале 2025 года, средний размер выданных автокредитов показывает рост уже шестой месяц подряд, — отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. Он напомнил, что снижение среднего чека по автокредитам началось в середине 2024 года после введения мер макропруденциального регулирования в этой сфере. Однако с марта 2025 года наблюдается постепенное восстановление этого показателя на фоне стабилизации объемов выдачи автокредитов. Важно подчеркнуть, что при одобрении автокредитов банки по-прежнему отдают предпочтение заёмщикам с положительной кредитной историей и уровнем долговой нагрузки (ПДН), не превышающим 50%.

