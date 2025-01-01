В Перми неизвестные подожгли заброшенное здание Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В 02:24 утра 23 сентября в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступил сигнал о возгорании на ул. Маршала Рыбалко в Перми, сообщает пресс-служба ведомства.

К месту ЧП было отправлено 15 пожарных и пять специализированных машин.

Прибывшие спасатели увидели, что горит мусор и крыша заброшенного здания.

Общая площадь, затронутая огнём, достигла 60 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Полная ликвидация открытого огня была завершена к 02:42.

Предварительной версией причины пожара является поджог.

В данный момент специалисты отдела надзорной деятельности и профилактики Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства и причины произошедшего.

