Срок реконструкции бывшей поликлиники на Лебедева в Перми вновь перенесут Работы планируется завершить в 2030 году

Константин Долгановский

Расходы краевого бюджета на выкуп и реконструкцию объекта культурного наследия «Поликлиника» по ул. Лебедева, 11 в Перми планируют вновь перераспределить и сдвинуть срок реализации ещё на год вперёд. Об этом сообщается в проекте краевой адресной инвестиционной программы до 2030 года.

Согласно действующей программе, сроки реализации были запланированы на 2023-2029 годы, с финансированием проектно-изыскательских работ в 2026 году в сумме 10 млн руб. и строительно-монтажных в 2029-м — в сумме 621,3 млн руб.

В проекте новой АИП сумма реализации проекта остаётся прежней — 631,3 млн руб. Предлагается профинансировать проектно-изыскательские работы в 2028 году, а строительно-монтажные — на 98,5 млн в 2029-м и на 522,7 млн в 2030-м.

Реализация проекта запланирована в два этапа: первый — приобретение имущества, второй — приспособление объекта для современного использования.

В начале года сроки реконструкции уже сдвигались. При внесении изменений в краевой бюджет правительство Пермского края перенесло расходы с 2027 на 2029 год. Здание планируется реконструировать под гостиницу для спортивного кластера.

