Корпорация развития Пермского края получила доли принадлежавших ПАИЖК компаний

После завершения деятельности АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК) его активы, представленные долями в различных предприятиях, были переданы АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). Об этом со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В частности, КРПК стало владельцем 25% в ООО «Газпромнефть дорожное строительство — Прикамье», 19,5% в ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», а также 50% доли в ООО «ТройкаПермь». Таким образом, КРПК приняла на себя управление этими активами после ликвидации ПАИЖК.

Как ранее писал «Новый компаньон», 11 сентября ПАИЖК прекратило свою работу, а ранее, в мае этого года, региональное правительство приняло решение о реорганизации Корпорации развития Пермского края. В структуру корпорации включили ПАИЖК.

По словам гендиректора обеих организации Юрия Аликина, ПАИЖК завершило реализацию поставленных задач и больше не ведёт новые проекты. Увеличенный капитал КРПК позволит более эффективно взаимодействовать с банковскими учреждениями при реализации новых проектов, отметил тогда Аликин. Кроме того, слияние компаний приведет к снижению управленческих затрат.

ПАИЖК было учреждено в 2005 году на базе регионального ипотечного фонда. Деятельность агентства была связана с обслуживанием выданных ипотечных займов. С 2011 года организация оказывала помощь обманутым дольщикам в Пермском крае.

