В Пермском крае ликвидировали ПАИЖК С 2005 года компания занималась проблемами обманутых дольщиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным ЕГРЮЛ, прекратило свою деятельность АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Эта компания был оператором федеральной ипотечной программы.

Данные о ликвидации юрлица были внесены в ЕГРЮЛ 11 сентября. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Как писал «Новый компаньон», в мае этого года власти Пермского края решили реорганизовать Корпорацию развития Пермского края. В её состав вошла в состав ПАИЖК.

Гендиректор АО «КРПК» и АО «ПАИЖК» Юрий Аликин тогда пояснил, что что ПАИЖК выполнило свои задачи и больше не занимается проектами, а увеличенный капитал КРПК поможет лучше работать с банками при реализации проектов. Кроме того, объединение позволит сократить расходы на управление.

ПАИЖК было создано в 2005 году на основе ипотечного фонда региона. Агентство работало с выданными ипотечными кредитами. С 2011 года оно помогало обманутым дольщикам в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.