В Пермском крае ликвидировали ПАИЖК
С 2005 года компания занималась проблемами обманутых дольщиков
Согласно данным ЕГРЮЛ, прекратило свою деятельность АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Эта компания был оператором федеральной ипотечной программы.
Данные о ликвидации юрлица были внесены в ЕГРЮЛ 11 сентября. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Как писал «Новый компаньон», в мае этого года власти Пермского края решили реорганизовать Корпорацию развития Пермского края. В её состав вошла в состав ПАИЖК.
Гендиректор АО «КРПК» и АО «ПАИЖК» Юрий Аликин тогда пояснил, что что ПАИЖК выполнило свои задачи и больше не занимается проектами, а увеличенный капитал КРПК поможет лучше работать с банками при реализации проектов. Кроме того, объединение позволит сократить расходы на управление.
ПАИЖК было создано в 2005 году на основе ипотечного фонда региона. Агентство работало с выданными ипотечными кредитами. С 2011 года оно помогало обманутым дольщикам в регионе.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.