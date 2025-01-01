Алёна Бронникова Власти приняли решение реорганизовать Корпорацию развития Пермского края В его состав войдёт ПАИЖК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство строительства Прикамья приняло решение о реорганизации АО «Корпорация развития Пермского края» путём присоединения к нему АО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию». В результате уставный капитал КРПК будет увеличен.

«Решение о реорганизации принято, в том числе, в связи с тем, что ПАИЖК выполнило все стоявшие перед ним задачи, и фактически уже не ведёт проектную деятельность. В результате реорганизации увеличится уставный капитал КРПК, что положительно скажется на взаимодействии с банковским сектором в ходе реализации проектов. Дополнительный эффект при реорганизации — сокращение административно-управленческих расходов», — прокомментировал генеральный директор АО «КРПК» и АО «ПАИЖК» Юрий Аликин.

ПАИЖК было создано 25 мая 2005 года на базе «Пермского областного ипотечного фонда», региональным оператором общероссийской ипотечной программы. Агентство сопровождало уже выданные ипотечные кредиты, а с 2011 года курировало помощь обманутым дольщикам в Пермском крае.

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