Телемедицинские консультации в Пермском крае переведут в Мax Сроки пока не уточняются

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения Российской Федерации намерено осуществить переход на платформу Мax для всех телемедицинских консультаций, начав с пилотного проекта.

В Министерстве здравоохранения Пермского края ТК «Рифей» сообщили, что в настоящее время все телемедицинские консультации внутри региона осуществляются с использованием Единой информационной системы здравоохранения Прикамья. За прошедший год было зафиксировано 54 тыс. подобных консультаций.

Представители профильного министерства отметили, что приоритетом является создание необходимых условий для проведения телемедицинских консультаций в системе Мax на федеральном уровне. После успешной реализации пилотного проекта, опыт будет распространен и в другие регионы страны.

