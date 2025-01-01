Самбистка из Прикамья завоевала «бронзу» на Кубке мира Турнир проходил в Душанбе Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

Карина Быкова, представительница Центра спортивной подготовки Пермского края, завоевала бронзовую награду на Кубке мира по самбо 2025 года. сообщили в ЦСП региона.

Соревнования проходили в Душанбе, столице Таджикистана. В течение двух дней, с 20 по 21 сентября, лучшие самбисты планеты боролись за призовые места в дисциплинах спортивного и боевого самбо, как среди мужчин, так и среди женщин. Российская команда самбистов завоевала в общей сложности 31 медаль разного достоинства.

Быкову тренерует Константин Шабалин,

Стоит отметить, что ранее, на аналогичном турнире в Ереване, Карина также поднималась на третью ступень пьедестала.

