Синоптики рассказали, где и когда в Прикамье выпадет сильный мокрый снег До этого в регион проникнет тропический воздух из Сахары

Константин Долгановский

На этой неделе в Пермском крае ожидается краткосрочное потепление с возвращением летних температур до +24°, а затем мощное похолодание с сильным мокрым снегом, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. Колебания тепла и холода на неделе сбалансируют друг друга, средняя температура ожидается на 1° выше нормы.

В понедельник дневная температура воздуха составит +12…+17°, в Перми до +15°.

В ночь на вторник начнётся вынос тепла с юго-запада, температура начнёт повышаться во второй половине ночи, и к утру в западной и центральной части края может быть до +15°. В это время пройдёт самая теплая воздушная масса. Днём будет тепло, но с сильным юго-западным ветром до 15-17 м/с, при грозах вероятны порывы более 20 м/с. Температура воздуха на севере края +16…+18°, в Перми до +22°, а на юге края до +24°. Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 7-9°.

В среду 24 сентября начнётся заток холода. Суточный ход температуры будет небольшим – ночью +7…+12° (на юге до +16°), днем +10…+15° (на крайнем юге до +18°). В Перми температура воздуха в течение суток ожидается чуть выше +10°. Возможны небольшие дожди в южной части края и в Перми.

В ночь на четверг ожидается прояснение и похолодание на севере края до 0…+3°, по югу ещё до +8°, а в Перми около +5°. Днём есть шансы на прояснение в центральных районах края и в Перми, но из-за продолжающегося затока холода температура не поднимется выше +10°. На севере края днём всего +6…+9° с небольшими дождями, на крайнем юге также возможны дожди и около +10°.

Ночью в пятницу ожидаются заморозки, днём на большей части края осадков не будет, и воздух прогреется до +8…+10°, вероятно, и в Перми. На юге края прогрев будет слабым из-за облачности и осадков – не выше +5…+7°.

В субботу ожидается, что осадки охватят большую часть территории края, кроме западных районов, больше всего их ожидается на востоке. Заток холода продолжится, и температура воздуха в течение суток составит +1…+6°. На востоке края возможен переход дождя в сильный мокрый снег. Ожидается значительное количество осадков – на востоке края до 30-40 мм. В воскресенье осадков станет меньше, но потепления не произойдет – температура останется на уровне +1…+6° в течение суток.

По некоторым данным, основные осадки в Перми выпадут уже в пятницу.

