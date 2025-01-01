В аэропорту Перми на вылет и прилёт задерживаются четыре рейса Один из них задерживается на девять часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Большое Савино произошли задержки четырёх рейсов, следующих в Москву и Сочи. Кроме того, задерживаются рейсы на прилёт с черноморского курорта в Пермь. Информация об этом опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс ДР 6514 авиакомпании «Победа» из Большого Савино в Шереметьево (Москва) был перенесен с 06:10 на 13:45. Рейс FV 6130 авиакомпании «Россия» в Сочи тоже задержан: отправление изменено с 06:40 на 14:35.





Прилёт рейса ДР 365 из Сочи, который должен был приземлиться в Перми в 04:45, теперь ожидается только в 13:07. Задержка составит девять часов. Рейс FV 6129 от авиакомпании «Россия» из Сочи прибудет в Пермь только в 13:35.





Ранее «Новый компаньон» также писал , что в среду, 17 сентября, на вылет задерживаются два авиарейса из Перми: до Нового Уренгоя и Нижневартовска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.