В аэропорту Перми задерживаются авиарейсы до Нового Уренгоя и Нижневартовска

Константин Долгановский

В среду, 17 сентября, на вылет задерживаются два авиарейса из Перми: до Нового Уренгоя и Нижневартовска. Информация об изменениях в расписании представлена на онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Рейс ЮВ 237 до Нового Уренгоя должен был вылететь сегодня в 08:20, однако его отложили на пять часов. Ожидается, что самолёт авиакомпании «ЮВТ АЭРО» вылетит в 13:10.





Кроме того, перенесли вылет рейса ЮВ 251 той же авиакомпании до Нижневартовска: самолёт вместо 15:40 отправится в 19:10.





Причины задержек рейса не называются.





Ранее «Новый компаньон» также писал , что 15 сентября было задержано прибытие рейса FV 6129 авиакомпании «Россия» из Сочи, а также вылет обратного рейса на черноморский курорт FV 6130. Отставание от расписания составляло 12 часов. Ещё один рейс авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга прибыл в Пермь с задержкой на четыре часа.

