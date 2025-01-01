В аэропорту Перми на полсуток задержан рейс в Сочи С опозданием на пять часов вылетел рейс в Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, до 17:30 задержано прибытие рейса FV 6129 авиакомпании «Россия» из Сочи. По расписанию самолёт должен был приземлиться в Перми ещё в 5:45 утра.

Соответственно задерживается вылет обратного рейса на черноморский курорт FV 6130. Отставание от расписания может составить 12 часов.

Ещё один рейс 5N 583 авиакомпании Smartavia из Санкт-Петербурга прибыл в Пермь с задержкой на четыре часа (в 11:29). Обратный рейс 5N 584 в Северную столицу вылетел в 12:20. Отставание от расписания составило 4 часа 45 минут.

Причины задержек рейсов не называются.

