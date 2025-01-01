Пермские власти придумали способ борьбы с мусором в автобусах и трамваях Избавиться от грязи в общественном транспорте помогут контролёры Поделиться Твитнуть

салон автобуса заливает вода / фото: ЧП Пермь

В администрации Перми нашли способ справиться с проблемой грязных салонов автобусов и трамваев. Контролёры, проверяющие билеты у пассажиров, получили право фиксировать нарушения, которые касаются чистоты в общественном транспорте. Они будут документировать все случаи ненадлежащей уборки салона и передавать сведения в департамент транспорта.

Этот вопрос депутаты гордумы обсудили на заседании комитета по экономическому развитию. Думцы заслушали доклад начальника департамента транспорта Перми Анатолия Путина о работе транспортной сферы за первое полугодие текущего года. После выступления чиновника они обратили внимание, что после сокращения кондукторов состояние салонов автобусов значительно ухудшилось.

Депутат Арсен Болквадзе предложил дать контролёрам дополнительное полномочие — составление чек-листа с проверкой состояния автобуса, чтобы они проверяли чистоту в салонах и отправляли данные в профильный департамент.

Глава транспортного ведомства ответил, что департамент «движется в этом направлении», и цифровизация отрасли позволяет фиксировать нарушения в автобусе параллельно с проверкой оплаты проезда. Например, можно сделать фотографию и загрузить её в мобильное приложение. Эти данные автоматически поступят в систему департамента транспорта, а затем перевозчик получит уведомление о штрафе. Анатолий Путин заверил, что подобный контроль начнётся уже этой осенью.

