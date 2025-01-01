Алёна Морозова Проезд платежом красен В Перми подведены итоги работы общественного транспорта за шесть месяцев 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На комитете по экономическому развитию гордумы начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин рассказал об итогах работы транспортной отрасли в краевой столице за первое полугодие 2025 года. У депутатов возникло много вопросов, связанных с оплатой проезда в общественном транспорте, работой перевозчиков, штрафами для безбилетников и чистотой в салонах автобусов.

Доходы и штрафы

За первые шесть месяцев этого года в городскую казну от оплаты проезда в общественном транспорте поступили 2 млрд 622,2 млн руб., что почти на 200 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2024 года (2 млрд 451 млн руб.).

Расходы отрасли за первые шесть месяцев этого года составили 3 млрд 970 млн руб. Для сравнения: в аналогичный период 2024 года — 3 млрд 395,8 млн руб.

Таким образом, в абсолютных цифрах расходы выросли практически на 600 млн руб., но большая часть из них — это авансовые платежи по новым контрактам (493 млн руб.).

По данным Анатолия Путина, сумма административных штрафов, уплаченных перевозчиками в бюджет города за полгода, составила 27,2 млн руб. При этом значительно выросли штрафы за безбилетный проезд для пассажиров — с 8,06 млн руб. (первое полугодие 2024 года) до 22,59 млн руб. в этом году.

Количество постановлений за безбилетный проезд увеличилось с 8589 до 10 848 (год к году).

«Наиболее "безбилетные" маршруты — это маршруты центральной части города, там, где совершается много коротких поездок, а также маршруты в отдалённых частях города. Эти данные используются для планирования работы контролёров. У нас большая часть проверок сосредоточена как раз на центральных маршрутах, где люди совершают короткие поездки. На тех маршрутах, которые едут из центра, как правило, более высокая доля оплаты», — пояснил начальник дептранса.

Проездные стали покупать чаще

В структуре оплаты проезда в этом году увеличилась доля поездок по проездным документам и транспортным картам.

Общее число поездок, совершённых по гражданским проездным билетам, составило 10,16 млн, что превосходит показатель за тот же период предыдущего года на 900 тыс. Наблюдается рост и в использовании социальных проездных (+559,8 тыс. поездок), а также льготных проездных (+148 тыс. поездок). Пассажиропоток за первые шесть месяцев 2025 года составил 113,5 млн чел.

Константин Долгановский

В то же время снижается доля оплаты наличными. Тенденция связана с тем, что с 15 апреля этого года городские власти исключили возможность такой оплаты. Ежемесячно продаётся порядка 5,6 тыс. разовых билетов.

«Люди, которые пользовались наличным расчётом, в основном перешли на транспортные карты — как в формате электронного кошелька, так и в формате гражданских проездных. Отмечен рост и по школьным проездным. Он связан с тем, что мы в конце прошлого года снизили стоимость проездного для школьников с 5 по 11 класс», — добавил Анатолий Путин.

Член комитета по экономическому развитию, депутат Эдуард Мирзамухаметов, выступивший в качестве содокладчика, отметил, что дефицит транспортной отрасли за шесть месяцев с начала года составил более 1,7 млрд руб.

«Сведения об объёме расходов и доходов, по информации администрации, представлены некорректно. Во-первых, сведения за апрель и май идентичны. Во-вторых, данные содержат некорректную информацию о перевозке пассажиров, совершивших оплату разовыми проездными документами. Доходы от перевозок завышены», — заявил депутат.

В то же время Эдуард Мирзамухаметов сообщил, что за первое полугодие выписано штрафов на сумму более 20 млн руб., а в доход бюджета от этих штрафов поступило более 77%, что говорит о хорошей тенденции.

«Рейс закрыт, оплата невозможна»

После доклада Анатолия Путина депутаты начали засыпать его вопросами. Ирина Горбунова подняла злободневную тему о неработающих валидаторах в салонах автобусов. Например, на маршруте №16 они не срабатывают уже несколько дней, а пассажиры при попытке оплатить проезд видят на устройстве надпись «Рейс закрыт, оплата невозможна».

Начальник дептранса пояснил, что в каждом автобусе есть несколько валидаторов — на тот случай, если по техническим причинам какой-то из них выйдет из строя. Когда не работают все устройства, то с перевозчика взыскивается разница за этот рейс между количеством перевезённых и количеством оплативших пассажиров.

«Если мы выявляем, что перевозчик работает с неисправными валидаторами (по контракту, если более половины валидаторов не работает, это уже является нарушением), его штрафуют. Общий объём штрафов, который выписали перевозчикам за недополученные доходы за первое полугодие, составил 27 млн руб.», — пояснил Анатолий Путина.

Эту тему продолжил руководитель профильного комитета Арсен Болквадзе. Депутат обратил внимание на проблему штрафов для пассажиров, в случаях, когда невозможно провести оплату, и в автобус с неисправным оборудованием «вдруг зайдёт контрольная бригада». Парламентарий задал вопрос: будут ли в этом случае оштрафованы пассажиры.

Согласно законодательству, обязанность пассажира — оплатить проезд, и на момент проверки со стороны контролёров у него должен быть билет. Для этого можно использовать, например, мобильное приложение, ответил Анатолий Путин.

Тогда Арсен Болквадзе сослался на ситуацию в Кировском районе Перми, где на части территории нет мобильного интернета в принципе: в автобусах нельзя оплатить проезд ни по QR-коду, ни через валидаторы, так как нет связи, и даже GPS не работает.

«Надо принимать какие-то нестандартные решения: не штрафовать в том случае, когда нет технической возможности произвести оплату, ведь люди едут на работу и на учёбу, а наша обязанность как муниципалитета предоставить общественный транспорт. Надо эти моменты тоже прописать», — подытожил депутат.

В связи с этим на комитете прозвучало предложение оплаты проезда с помощью SMS, так как во время отсутствия мобильного интернета это технически возможно.

«Эта задача поставлена. Наши подрядчики уже тестируют такой способ. Ключевой вопрос, что у человека должен быть билет, который подтверждает, в каком автобусе или хотя бы на каком маршруте он произвёл оплату. Поэтому задача прорабатывается. Думаю, в обозримом будущем мы этот способ запустим», — пообещал руководитель департамента транспорта.

Кондукторов не вернут, но обещают чистоту

Ещё один вопрос, вызывающий постоянные обсуждения как среди пассажиров, так и среди чиновников и депутатов, касается кондукторов. На заседании комитета депутаты вновь спросили Анатолия Путина о том, прорабатывает ли дептранс возможность их возвращения.

Константин Долгановский

«В сторону возврата кондукторов мы не движемся по нескольким факторам. Первое — потому что себестоимость работы кондукторов, даже в разрезе отдельно взятых маршрутов, всё равно выходит дороже, нежели эффект от сбора платы за проезд. Второе: как показывает практика, большая доля безбилетных пассажиров совершает короткие поездки: две-три остановки. Когда массово проводим рейды на отдельных маршрутах или на них появятся кондукторы, не факт, что все пассажиры-безбилетники, которые сейчас есть, превратятся в пассажиров, оплачивающих поезд. Большая часть этих людей просто не поедет в транспорте, потому что за это придётся платить деньги. Третий момент — физически набрать большой объём сотрудников в нынешних условиях рынка труда крайне проблематично», — рассказал чиновник.

Анатолий Путин сослался на пример соседнего Екатеринбурга, где городские власти платили кондукторам по 70 тыс. руб., но в итоге тоже отказались от этого решения.

Депутаты также подняли актуальный вопрос о чистоте в автобусах. Парламентарии напомнили, что когда город избавился от кондукторов, «стали очень плохо содержаться салоны автобусов».

«Почему бы контролёрам, кроме поиска безбилетников, не дать ещё одно полномочие: составлять некий чек-лист и проверять автобус. Зашли в транспорт, проверили, всё ли чисто, а после предоставляли бы вам [департаменту транспорта Перми — прим. ред.] эту информацию. Как вы будете это контролировать?» — обратился один из депутатов к Анатолию Путину.

По словам руководителя транспортного ведомства, департамент «в эту сторону и движется», и цифровизация отрасли, которая происходит, позволяет параллельно с проверкой оплаты проезда зафиксировать нарушения в автобусе. Например, сфотографировать и загрузить в мобильное приложение. Эти данные автоматически загрузятся в систему дептранса, а впоследствии перевозчику поступит уведомление и будет вынесен штраф. Уже с этого осеннего сезона такой контроль будет организован, заверил Анатолий Путин.

Опыт других городов

На комитете депутаты привели в пример опыт подмосковных Мытищ, где автобус имеет две двери. Передняя работает на вход пассажиров, а задняя — на выход. Водитель видит, что люди оплатили проезд и прошли вглубь салона. Таким образом, у местных жителей уже сложилась определённая культура поездок, количество «зайцев» сведено к минимуму, а показатели по оплате проезда растут. Пермских думцев заинтересовало, прорабатывалась ли подобная история в дептрансе столицы Прикамья.

Анатолий Путин пояснил, что в Перми практически все автобусы трёхдверные, и введение такой практики, как в Мытищах, значительно увеличит время посадки и высадки. Её можно использовать, например, на пригородных маршрутах, но в городских условиях это осложнит ситуацию.

В качестве альтернативы депутат Ирина Горбунова предложила обязать перевозчиков организовывать вход через переднюю дверь, когда все валидаторы на каком-то маршруте «встали», а около водителя поставить терминал, чтобы пассажиры могли оплатить поездку.

В завершение заседания от думцев прозвучало предложение одно из ближайших заседаний комитета сделать выездным и посмотреть на месте, как оказываются транспортные услуги, оценить работу валидаторов и чистоту в салонах общественного транспорта.

Напомним, «Новый компаньон» уже освещал проблемы общественного транспорта Перми, когда летом горожане массово жаловались на работу автобусов. Об этом можно почитать в нашем материале «В тесноте и обиде».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.