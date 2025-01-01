В Пермском крае резко выросли продажи китайских машин премиум-класса Речь идёт об автомобилях Li Xiang Поделиться Твитнуть

По данным сообщества «Автомаркетолог» и аналитической компании Verra, в августе в Прикамье объёмы регистрации электрокаров Li Xiang выросли на 600% относительно аналогичного периода прошлого года. Если в августе 2024 года был зарегистрирован всего один автомобиль Li Xiang, то в августе 2025-го — уже семь. В настоящее время доля этой марки на пермском авторынке составляет 0,3%. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Китайская компания Li Auto Inc, основанная в 2015 году, является владельцем бренда Li Xiang. По информации koleso.ru, основателем и генеральным директором компании является Ли Сян (Li Xiang). Компания специализируется преимущественно на производстве премиальных электромобилей и гибридных внедорожников.

В 2025 году модель Li Xiang L9 4WD была внесена Минпромторгом РФ в перечень автомобилей и электромобилей, облагаемых налогом на роскошь.

Стоит отметить, что в целом в августе продажи новых автомобилей в Пермском крае снизились на 9,6% по сравнению с прошлым годом. Всего в регионе было поставлено на учет 2398 транспортных средств.

