В фестивале аутентичной уральской кухни участвуют пять пермских ресторанов Среди них — A-Caffe, The Hound, Aura KITCHEN&BAR, Belka и «Дом Третьяковой»

Сет ресторана AURA KITCHEN&BAR. Фото: организаторы фестиваля Аутентичной уральской кухни

В фестивале аутентичной уральской кухни (АУК) участвуют пять пермских ресторанов: A-Caffe, The Hound, Aura KITCHEN&BAR, Belka и «Дом Третьяковой». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Фестиваль АУК пройдёт с 14 по 31 января. Среди участников — 55 заведений из восьми городов Урала — Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Магнитогорск, Курган, Миасс, Камышлов, Верхняя Сысерть.

Участникам необходимо представить сет-меню из трёх блюд, стоимость сета — 1,7 тыс. руб.





Фестиваль АУК направлен на популяризацию культуры региональной кухни «как главной ценности для стимуляции гастрономического туризма».





«Миссия фестиваля — рассказать жителям и гостям Уральского региона о локальной культуре и местных особенностях через призму гастрономии. Урал является территорией с богатой историей, но при этом не существует чётких, узнаваемых границ, которые бы определяли его кухню», — отмечают организаторы.

