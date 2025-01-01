В Прикамье средний срок товарных кредитов сократился почти на 12% По итогам августа 2025 года он составил 14 месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на 11,9% сократился срок POS-кредитов (товарных кредитов). По итогам августа 2025 года, в среднем их оформляли на 14 месяцев, а год назад — почти на 16 месяцев. Об этом сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в России в августе 2025 года средний срок POS-кредитов составил 13,9 мес., снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,9% (в августе 2024 года — 16,1 мес.).





Лидерами по сроку такого вида кредитования стали Кемеровская (14,9 мес.) и Тюменская (14,7 мес.) области, а также Ставропольский край (14,5 мес.). Наименьший показатель зафиксирован в Москве (12,4 мес.) и Санкт-Петербурге (12,9 мес.).





«После сокращения во второй половине прошлого года, в 2025 году средний срок товарных кредитов стабилизировался. Такая динамика среднего срока POS-кредитов отмечается на фоне их стабильно невысокой выдачи, обусловленной снижением аппетита к риску у банков и спроса на товарные кредиты со стороны граждан», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.