В мэрии Лысьвы Прикамья сменился замглавы по инфраструктуре На должность назначена Татьяна Шумкова

Фото: ООО «Управление ЖКХ-Лысьва»

В администрации Лысьвенского округа Пермского края начались кадровые перестановки: новым исполняющим обязанности замглавы Лысьвы по инфраструктуре стала Татьяна Шумкова. Об этом сообщает местная газета «Искра».

Шумкова заняла пост после ухода Сергея Киселёва, который покинул должность по собственному желанию.





Татьяна Шумкова ранее работала заместителем генерального директора ООО «Управление ЖКХ-Лысьва» по юридическим вопросам.





Напомним , экс-глава Лысьвы Никита Федосеев покинул свой пост 1 июня. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий, а депутаты местной думы согласились. Федосеев возглавлял Лысьвенский округ с 2022 года. Его уход связывали с критикой со стороны как жителей, так и властей.





В августе 2025 года начался конкурс на должность главы округа. Приём заявок от кандидатов продлится до 22 сентября. Сам конкурс состоится 30 сентября. На нём участники представят свои планы развития территории.

