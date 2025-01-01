В Прикамье объявили о старте конкурса по выбору главы Лысьвы Руководителя муниципалитета определят в конце сентября Поделиться Твитнуть

В Лысьве стартовал конкурс на должность главы округа. Приём заявок от кандидатов продлится с 21 августа по 22 сентября. Сам конкурс состоится 30 сентября. На нём участники представят свои планы развития территории.

Такое решение приняли депутаты местной думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Как ранее писал «Новый компаньон», предыдущий глава Лысьвы Никита Федосеев покинул свой пост 1 июня. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий, а депутаты местной думы удовлетворили его.

В настоящее время обязанности главы исполняет бывший гендиректор и один из учредителей ООО «РУ7» Александр Пермяков, бывший заместитель мэра.

Отметим, Никита Федосеев возглавлял Лысьвенский округ с 2022 года. Его уход связывали с критикой со стороны как жителей, так и властей.

