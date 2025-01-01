Нового гендиректора фонда капремонта Прикамья утвердили в должности Им стал Станислав Ермолаев Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд капитального ремонта Пермского края

Новый генеральный директор фонда капитального ремонта Станислав Ермолаев утверждён в должности. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 18 сентября 2025 года.

Напомним, Ермолаев занял пост генерального директора фонда в феврале 2025 года. Ранее эту должность занимал Александр Хлебников. Кроме того, Станислав Ермолаев работал начальником отдела департамента ЖКХ администрации Перми.





Согласно финансовым показателям фонда, опубликованным на сайте сервиса проверки контрагентов Checko, в 2024 году чистая прибыль снизилась на 409% (-18,2 млн руб.). Капитал увеличился на 13% и составил 11,4 млрд руб.





Ранее «Новый компаньон» также писал , что замминистра ЖКХ Прикамья назначен Руслан Акманаев. Он приступил к выполнению новых обязанностей 28 июля.

