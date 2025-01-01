«Пермские медведи» победили дома в «медвежьем» дерби Счёт игры – 32:29 Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Гандбольный клуб «Пермские медведи» 20 сентября принимал дома «Чеховских медведей». Первое в сезоне 2025/26 «медвежье» дерби завершилось победой хозяев паркета. Итоговый счёт игры — 32:29.

Первый тайм закончился в пользу Чехова — 15:17. Однако во втором отрезке игры пермякам удалось вырваться вперёд. Матч отметился большим количество семиметровых бросков. В послематчевом комментарии, опубликованном в соцсетях клуба, главный тренер «Пермских медведей» Валентин Бузмаков объяснил это напряжённой борьбой соперников.

«Мы настраивались на борьбу, которая была все 60 минут. И игра была очень вязкая. Уже по первому тайму было видно, что обе команды устали. В таком режиме играть 60 минут выматывает. Здесь выигрывает тот, у кого больше бензина», — отметил Бузмаков.

Напомним, первый матч сезона «Пермских медведей» завершился счётом 38:32. Пермяки 13 сентября обыграли новичков лиги «МССУОР № 2-Академия».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.