Елена Бардукова Первую домашнюю игру «Пермские медведи» завершили победой Игра закончилась со счётом 38:32

Фото: ГК «Пермские медведи» / https://vk.com/permmedvedi

Гандбольный клуб «Пермские медведи» провёл первую домашнюю игру в новом сезоне. На площадке СК им. Сухарева пермские гандболисты обыграли новичков лиги «МССУОР № 2-Академия» со счётом 38:32.

В пресс-службе клуба сообщили, что уже в первом периоде команда «устроила настоящий штурм на ворота гостей, соорудив преимущество в 6 мячей и очень порадовав трибуны классными атаками и жёсткой обороной. На пятой минуте на табло были цифры 6:0». Отмечается также, что высокий темп игры навязали и гости, не позволяя пермякам расслабиться.

«Мы очень рады, что победили. Хочется также сказать очень тёплые слова нашему сопернику: очень достойно выглядели. Мы смотрели их предыдущие игры и настраивались на них, знали все их сильные стороны», — сообщил главный тренер ГК «Пермские медведи» Валентин Бузмаков, отметив при этом, что такой команды чемпионату давно не хватало.

Следующий матч «Пермские медведи» проведут 20 сентября на домашней площадке против команды «Чеховские медведи».

