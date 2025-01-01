Алёна Бронникова На улице Строителей в Перми ограничат движение транспорта до конца октября Под ограничение попадёт участок рядом с выездом из Кондратово Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Строителей введут временные ограничения движения до конца октября. Речь идёт об участке между домом на ул. Маяковского, 41/1 и СНТ «Речник-1», где запланированы работы по реконструкции выезда из д. Кондратово.

Как сообщается в соответствующем распоряжении регионального минтранса, движение всех видов транспортных средств на участке будет ограничено с 00:00 22 сентября. Восстановить движение планируется 31 октября 2025 года. При этом полностью закрывать дорогу не будут. Работы выполняет ООО «Стройград плюс».

Напомним, капитальная реконструкция ул. Строителей запланирована на отрезке длиной 715,89 м. Проект включает в себя перенос инженерных сетей, строительство водопропускных труб, системы отвода воды и наружного освещения, монтаж шумозащитных экранов, установку светофорного оборудования и благоустройство территории.

Конкурс на проведение капремонта выиграла компания «Стройград Плюс». Сумма контракта осталась на уровне первоначальной цены, заявленной на торгах, и составила 452 млн руб. В соответствии с техническими условиями, строительно-монтажные работы должны быть завершены к 28 марта 2026 года.

